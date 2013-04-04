Дзюба и Лунев пропустили тренировку "Зенита" перед субботним матчем

Послезавтра петербуржцы должны сразиться с казанским "Рубином".

Накануне игры "Зенита" с "Рубином" главный тренер петербургской команды Сергей Семак рассказал о подготовке футболистов к матчу. На тренировке 21 ноября не оказалось Артема Дзюбы и Андрея Лунева. Их отсутствие Семак объяснил.

Артем отсутствует по личным обстоятельствам, у него есть уважительная причина. Сегодня он получил день на решение этих вопросов. Завтра он будет в команде. – сказал тренер.

Также Семак признался, что выкрики болельщиков в сторону Дзюбы на недавних матчах расстроили даже его. Тренер подчеркивает, что болельщики должны поддерживать всех и переживать за каждого.

Вратарь Лунев, по словам Семака, все еще разбирается с полученными травмами. Восстановление пока идет не по плану, поэтому игрок не тренируется с согруппниками.

Не остались в стороне вопросы о травмировании других зенитовцев. Семак отметил, что немного пострадал после игры за сборную Шатов, Оздоев получил сильный удар от игрока сборной Сан-Марино, но отделался ушибом и готов к игре в субботу. А в вынужденном отсутствии Давиташвили, Зуева и Ташаева тренер видит и положительные моменты.

В какой-то степени их отсутствие повлияет на игру с "Рубином", но есть группа футболистов, которая может их заменить. Для них это станет шансом. Будет играть Кварацхелия, который часто выходил в начале сезона, но в последнее время играет не так много. Может играть Микелтадзе, может и Данченко выше. – отметил Семак.

"Никого мы беречь не будем", заявил тренер. Минусовая температура не помешает выходу игроков на поле, уже перед матчем состояние каждого проверят и примут решение о появлении в игре. Вся команда, по словам Семака, в полной боевой готовности, восстанавливается после матчей сборных и работает на хорошее состояние для грядущей игры.

Матч петербургского и казанского клуба состоится уже в эту субботу, 23 ноября, на стадионе "Казань Арена".

Фото: Piter.TV