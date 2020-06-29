 В Пекине открылся деловой центр Петербурга для поддержки предпринимателей двух стран

Компании смогут получить помощь в поиске партнёров, инвестиций и аналитику по рынкам России и Китая.

В столице Китая начал работу Информационный деловой центр Санкт-Петербурга, созданный на базе Российско-Китайской Гильдии коммерции. Соглашение об открытии было подписано 12 сентября в Смольном при участии генерального консула КНР в Петербурге Ло Чжаньхуэя.

Как сообщается в Telegram-канале организации, основная задача центра — стать "надёжным мостом" для бизнеса двух стран. Российские компании смогут получить здесь помощь в поиске инвесторов и партнёров, аналитические данные по китайскому рынку и консультации по привлечению инвестиций. Китайским предпринимателям центр окажет содействие в поиске партнёров в России, проконсультирует по инвестиционным возможностям в Петербурге и предоставит информационную поддержку по ведению бизнеса в РФ. В скором времени аналогичный центр планируется открыть в Шанхае.

Открытие центра стало новым шагом в развитии экономического сотрудничества между Россией и Китаем на фоне активизации двусторонних торговых связей.

Фото: Piter.TV