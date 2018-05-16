Что случилось в Петербурге 16 мая: фото и видео

Piter.TV публикует будничную подборку самых важных событий, произошедших 16 мая в Петербурге.

Сегодня 16 мая в Петербурге произошло много значимых событий. Не обошлось без аварий. На Светлановском проспекте сбили мотоциклиста, а на углу Парашютной улицы и Шуваловского проспекта — девушку. Кроме того, жители Петербурга смогли снять на видео торнадо из пыли и сфотографировать акцию с маленькими детьми. Подробнее обо всех этих событиях и не только читайте в будничной подборке от Piter.TV.

Происшествия в Спб за сутки 16 мая: что случилось в Петербурге сегодня?

1. На набережной академика Макарова обвалился асфальт. Очевидцы сняли на видео огромную дыру в тротуаре. Дорожные службы огородили ее, чтобы никто не травмировался.

2. Водителей не уведомили о том, что дорога на Флагманской улице перестала быть односторонней. Автомобилисты не понимали, почему другие машины едут по встречке.

3. На Светлановском проспекте иномарка сбила мотоциклиста. С места происшествия пострадавшего увезла реанимация.

4. Сегодня утром, в районе 11 часов на углу Парашютной улице и Шуваловского проспекта легковушка сбила девушку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

5. На Богатырском проспекте петербуржцы наблюдали необычное явление. В Петербурге образовалось торнадо из пыли. Грязь поднялась на высоту несколько десятков метров.

6. "Губернатор, купи нам детский сад!", "Нам нужен детский сад" — с такими плакатами вышли женщины с детьми на Выборгское шоссе. Протестующие хотели привлечь внимание губернатора к тому, что при интенсивной застройке Сертолово не хватает детских садов и школ.

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