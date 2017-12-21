Видео: на набережной академика Макарова провалился асфальт

А в дырах - пустота.

На набережной академика Макарова произошел обвал асфальта. Как сообщают очевидцы, проблема возникла на дорожном покрытии тротуара. В настоящее время место аварии уже перекрыто специальными ограждениями, которые обезопасили пространство от несчастных случаев в темное время суток: вечером местные жители могли бы не заметить ямы и повредить конечности, угодив в них.

Наш мобильный корреспондент заснял на видео происшествие. По какой причине произошел обвал неизвестно, однако, петербуржец отметил, что под асфальтом ничего нет примерно в метр глубины. При этом, на данном участке это уже не первый подобный случай: на набережной наблюдаются многочисленные "заплатки" и прогибы поверхности.

Ямы образовались около второго выхода из станции метро "Спортивная".

Фото и видео: Piter.tv