На Богатырском проспекте петербуржцы наблюдали "торнадо" из пыли

Во вторник в Приморском районе петербуржцы наблюдали настоящее пылевое торнадо. Об этом 16 мая сообщила одна из пользователей соцсетей.

Судя по видео, выложенному в группе "Лахта Онлайн | Приморский район" на Богатырском проспекте образовалось большое "торнадо". Пыль поднялась на высоту несколько десятков метров. Водители, двигающиеся по Богатырскому проспекту, могли наблюдать за торнадо из окон машин.

Напомним, что ранее Piter.TV писали, что активисты составили рейтинг самых пыльных улиц Петербурга.

Фото: "Лахта Онлайн | Приморский район" / ВКонтакте.