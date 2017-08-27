Видео: на Светлановском проспекте сбили мотоциклиста

Пострадавшего переместили с проезжей части в реанимобиль.

На Светлановском проспекте произошла авария с участием мотоцикла. Его сбил автомобиль около перекрестка с улицей академика Байкова. На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи.

Как сообщают очевидцы, в результате дтп пострадал молодой человек, которые передвигался на мотоцикле. Его погрузили в реанимационную машину, где медики занялись осмотром пациента. О дальнейшем состоянии петербуржца сведений нет. Однако, свидетели отметили, что жертва аварии остался жив, так как его не оставили лежать на месте после инцидента.

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Видео и фото: Piter.tv

