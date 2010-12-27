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Депутаты выступили "за" ценз "18+": такая табличка появится на барах и секс-шопах Петербурга
Сегодня, 15:05
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lesjasap
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Депутаты выступили "за" ценз "18+": такая табличка появится на барах и секс-шопах Петербурга

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Законопроект утвердили в первом чтении.

Петербургские депутаты предложили ввести штрафы для владельцев увеселительных заведений, на которых не будет таблички "18+". Ее отсутствие будет караться административным штрафом в размере трех-пяти тысяч для индивидуальных предпринимателей и десяти-пятнадцати тысяч для юридических лиц. Инициатива принята в первом чтении в городском парламенте.

Предупреждающие надписи в ближайшее время могут появиться в барах, рюмочных, ночных клубах, саунах и секс-шопах. Власть создаст специальный перечень мест, которые будут обязаны выполнить новое постановление ЗакСа.

Напомним, что в Петергофе запретили парковаться около дворца.

Фото: Pixabay.com

Теги: депутаты , закон , закс
Категории: Новости СПб Картина дня

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