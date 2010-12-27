Женщины с детьми устроили акцию протеста на Выборгском шоссе

Движение на участке дороги, куда вышли женщины, было временно остановлено.

Во вторник, 15 мая, в Сертолово женщины с детьми перекрывали Выборгское шоссе. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" ВКонтакте.

Днем 15 мая женщины и дети вышли на Выборгское шоссе с плакатами и красными шарами. Они хотели привлечь внимание к тому, что при интенсивной застройке Сертолово в городе не хватает детских садов и школ. Надписи на плакатах были следующие: "Губернатор, купи нам детский сад!" или "Нам нужен детский сад".

Движение на участке дороги, куда вышли женщины, было временно остановлено. Многие пользователи соцсетей отметили, что водители не виноваты в сложившейся ситуации и посоветовали женщинам обратиться напрямую к губернатору Ленобласти.

Фото: "ДТП и ЧП" / ВКонтакте.