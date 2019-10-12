Юрист рассказала, что делать, если в квартире холодно

При осмотре общедомового имущества собственник должен пустить управляющую организацию.

Юрист Наталья Михеева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, что самая частая причина отсутствия тепла в батареях — это попавший туда воздух. В этом случае необходимо самостоятельно спустить воздух, либо обратиться к специалисту.

Все, что обслуживает одну квартиру — это зона ответственности собственника. Стояк у нас обслуживает несколько квартир, соответственно, это зона ответственности управляющей организации. пояснила юрист.

Также нужно проверить, открыты ли краны на батареях. Это необходимо для того, что УК могла промыть систему. Если кран закрыт, то по трубе ничего не пройдет, что может в дальнейшем привести к проблемам.

Жители в свою очередь должны пустить представителей УК при осмотре общедомового имущества. Организация может обратиться в суд, пригласить юристы и обязать вас выплатить штраф.

При возникновении проблем с трубами стоит оставить заявку в аварийно-диспетчерской службе.

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