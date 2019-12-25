Открыт четвертый сезон проекта "Петербургский дизайн"

Чтобы принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться на Городском акселераторе и подать заявку до 15 апреля.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков объявил в своем Telegram-канале, что дизайнеры и представители легкой промышленности города вновь получат возможность бесплатно представить свои коллекции в крупнейших торговых центрах.

Поляков отметил, что ведется активная подготовка к четвертому сезону проекта "Петербургский дизайн", включающая разработку новых каналов продаж на популярных маркетплейсах и запуск программы акселерации, нацеленной на обучение участников и их интеграцию в индустрию.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться на Городском акселераторе и подать заявку до 15 апреля. Проект "Петербургский дизайн" стартовал в 2022 году и за прошедшие годы оказал поддержку 450 местным брендам, 260 из которых являются уникальными.

Ранее в "Росконгрессе" назвали главную тему ПМЭФ-2025. Традиционно форум собирает ведущих мировых лидеров, бизнесменов и экспертов для обсуждения актуальных проблем современности и поиска решений, способствующих стабильному экономическому росту.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков