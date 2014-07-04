Траурные мероприятия в честь Дня памяти жертв Беслана пройдут в Петербурге

Террористический акт в Беслане привел к гибели 334 человек, среди которых оказались 186 детей.

3 сентября 2004 года стало днем национальной трагедии: террористический акт в Беслане привел к гибели 334 человек, среди которых оказались 186 детей. Этот ужасающий инцидент вызвал шок и боль по всему миру. Сегодня Северная столица почтительно склоняет голову перед всеми теми, чье сердце перестало биться в этот трагический день, информирует пресс-служба Смольного.

В знак вечной памяти жертвам террора в Успенском соборе на Малой Охте проведут службу литии, в Малоохтинском парке состоится траурная церемония, а образовательные учреждения проведут тематические занятия и патриотические мероприятия.

Помимо официальных мероприятий, Российское движение школьников отправляет символическое послание – фигуру ангела-хранителя – в школу №1 Беслана, ставшую местом кровопролития. Завершит вечер праздничным концертом в БКЗ "Октябрьский" под названием "Будем жить".

Фото: Telegram / Александр Беглов