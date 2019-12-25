Смекалов обратил внимание на проблему недостаточной поддержки талантов среди отечественных музыкантов молодого поколения.

Театральные спектакли, поставленные на музыку начинающих авторов, станут залогом будущего развития музыкальной сцены, убежден бывший премьер солист балета Мариинского театра Юрий Смекалов. Такое мнение он выразил в ходе XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, организованного при поддержке ТАСС.

Смекалов обратил внимание на проблему недостаточной поддержки талантов среди отечественных музыкантов молодого поколения. Несмотря на наличие множества перспективных исполнителей, условия для раскрытия их потенциала остаются ограниченными. Руководители театральных коллективов зачастую предпочитают избегать рисков, связанных с продвижением новых имен, поскольку подобные инициативы требуют значительных финансовых затрат на продвижение и рекламу.

Тем не менее, постановочные проекты с участием юных композиторов являются ключевыми элементами формирования современного репертуара, позволяя молодым музыкантам заявить о себе и развивать жанр оперы и балета.

Многие начинающие авторы продолжают свою деятельность лишь благодаря собственному энтузиазму и инициативе, подчеркивает Смекалов.

Форум объединяет деятелей культуры и общественных лидеров из разных регионов мира и продлится с 10 по 13 сентября текущего года. Центральные события пройдут в течение трех дней — с 11 по 13 сентября, тогда как старт деловой программы состоялся 10 сентября обсуждением вопросов воспитания подрастающего поколения и роли культурных традиций в обществе. Основной темой нынешнего форума выбрано возвращение к истокам культурной среды и выявление новых возможностей культурного роста.

