Разумишкин проверил благоустройство в Колпинском районе

Вице-губернатор Евгений Разумишкин совместно с председателем Жилищного комитета Денисом Удодом и главой администрации Николаем Гордеем проинспектировал ход работ в Металлострое и на Детском пляже. Также в посёлке Петро-Славянка открылась новая дворницкая после ремонта.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин совместно с председателем Жилищного комитета Денисом Удодом, главой администрации Колпинского района Николаем Гордеем и депутатом Законодательного собрания Еленой Киселевой проверил ход благоустройства в Колпинском районе. Об итогах инспекции он сообщил в своём канале в мессенджере Max.

В посёлке Металлострой на улице Центральной, 4а, комиссия осмотрела новую площадку, обустроенную в рамках программы "Петербургские дворы". Там оборудованы игровые зоны для детей разного возраста, установлены места для отдыха с подвесными качелями, высажены деревья и кустарники. Работы выполнены с учётом потребностей местных жителей.

На Детском пляже на Красной улице продолжается комплексное благоустройство в рамках приоритета "Комфорт и уют в городе". После завершения работ здесь появятся прогулочные дорожки, детская и спортивная зоны, навесы, лежаки, раздевалки, душевые, питьевой фонтанчик, удобный выход к воде, новое освещение и дополнительное озеленение. Проект реализуется с учётом пожеланий жителей и направлен на создание современного общественного пространства.

Также в посёлке Петро-Славянка на улице Братьев Радченко, 12, после ремонта открылась новая дворницкая. В помещении восстановлены инженерные системы, проведена отделка, установлена сантехника. В ближайшее время здесь обустроят комнату отдыха, сушилку, душевую, санузел и рабочий кабинет мастера.

Фото: Макс / Евгений Разумишкин