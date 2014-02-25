С начала спецоперации в "Ночлежку" в Петербурге обратилось 6 украинских беженцев

В организации предполагают, что со временем обратившихся за помощью будет больше и больше.

За последние 4 месяца в "Ночлежку" в Петербурге за помощью обратились 6 беженцев из Украины. Об этом Piter.tv узнал в пресс-службе благотворительной организации.

Они [беженцы] приходили за разовой помощью, например, получить вещи и средства личной гигиены, переночевать в нашем Ночном приюте. С целью получить долгосрочное сопровождение пока никто не обращался.

В пресс-службе уверены, что со временем людей, которым потребуется помощь, станет больше. Беженцам готовы помочь пострадавшим людям "исходя из доступных "Ночлежке" ресурсов".

Предоставлением статуса беженца, вынужденного переселенца, предоставления временного убежища, жилищного обустройства на территории Петербурга занимается региональный Главк МВД. Чтобы оформить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей нужно обратиться в комитет по социальной политике, Центр организации социального обслуживания, отдел социальной защиты района или позвонить на "горячую линию" по единовременным выплатам. Вопросами Миграционного законодательства и возможностью временного размещения занимается отделение Российского Красного Креста.

Фото: Piter.tv