На акцию "Бессмертный полк" можно прийти с портретом участника спецоперации

Организаторы считают, что это тоже герои, которые погибли за свою страну.

Организаторы акции "Бессмертный полк" решили, что на нее можно приносить портреты не только тех, кто воевал в Великую Отечественную войну. Подойдет также фото участников боевых действий в Афганистане, Чечне и Украине. Об этом сообщила "Фонтанка".

Мы, конечно, акцент делаем на героях Великой Отечественной войны, но мы понимаем, что со времени 45-го года прошло уже много лет, что были другие вооруженные конфликты. Ольга Байбулова, пресс-секретарь "Бессмертного полка".

Семьи могут почтить память того героя, которого захотят, так как это тоже человек, "погибший за свою страну". При этом централизованную колонну для людей с портретами участников спецоперации организовывать не будут.

Фото: Piter.tv