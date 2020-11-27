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На акцию "Бессмертный полк" можно прийти с портретом участника спецоперации
Сегодня, 17:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На акцию "Бессмертный полк" можно прийти с портретом участника спецоперации

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Организаторы считают, что это тоже герои, которые погибли за свою страну.

Организаторы акции "Бессмертный полк" решили, что на нее можно приносить портреты не только тех, кто воевал в Великую Отечественную войну. Подойдет также фото участников боевых действий в Афганистане, Чечне и Украине. Об этом сообщила "Фонтанка".

Мы, конечно, акцент делаем на героях Великой Отечественной войны, но мы понимаем, что со времени 45-го года прошло уже много лет, что были другие вооруженные конфликты.

Ольга Байбулова, пресс-секретарь "Бессмертного полка".

Семьи могут почтить память того героя, которого захотят, так как это тоже человек, "погибший за свою страну". При этом централизованную колонну для людей с портретами участников спецоперации организовывать не будут. 

Фото: Piter.tv

Теги: бессмертный полк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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