"Зенит" объявил о расставании с нападающим Джоном Дураном после окончания аренды

Петербургский клуб прекратил сотрудничество с форвардом, принадлежащим саудовскому "Аль-Насру". За сине-бело-голубых игрок провёл шесть матчей в РПЛ и забил один гол.

Петербургский "Зенит" объявил о завершении сотрудничества с нападающим Джоном Дураном. Срок арендного соглашения между сине-бело-голубыми и саудовским "Аль-Насром" истёк. В клубе пожелали футболисту успехов в дальнейшей карьере.

Дуран перебрался в "Зенит" в зимнее трансферное окно. Первую половину сезона-2025/2026 он провёл в турецком "Фенербахче". В составе петербургской команды нападающий сыграл шесть матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и отметился одним забитым мячом. По итогам завершившегося сезона "Зенит" занял первое место в чемпионате, набрав 68 очков.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV