За стрельбу в воздух на улице житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве

Полиция и ФСБ поймали злоумышленника по горячим следам.

Мужчина из Калининградской области стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что местный житель стрелял на улице Ленина в городе Черняховск в воздух. Злоумышленник произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет. На место происшествия сразу же отправились оперативные наряды МВД.

На месте происшествия стражи правопорядка изъяли 5 гильз. Сам стрелок был задержан сыщиками и сотрудниками регионального УФСБ России по горячим следам. пресс-служьа МВД РФ

Во время обыска по месту его проживания полицейские изъяли травматический пистолет. Согласно предварительным данным, подозреваемый совершил преступление по время потасовки между двумя компаниями мужчин, в одной из которых он состоял. В его отношении расследуется дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Правонарушитель находится под стражей.

Полиция Бердянска изъяла свыше 700 кг рыбной продукции без маркировки.

Фото и видео: МВД Медиа