Из материалов дела следует, что компании заключили договор на оказание услуг по охране грузов в вагонах, контейнерах сменным способом при перевозке.

"Ведомственная охрана железнодорожного транспорта" взыскала с ООО "Трансойл" более 3 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел Санкт-Петербурга.

"Ведомственная охрана железнодорожного транспорта" подала иск против ООО "Трансойл". Цена иска - 3.679.000 рублей. Из материалов дела следует, что компании заключили договор на оказание услуг по охране грузов в вагонах, контейнерах сменным способом при перевозке по железной дороге. Речь шла о перевозке пропан-бутановой, бутановой, бутан-бутиленовой смесей во фракциях. ООО "Трансойл" нарушил договор и вовремя не произвел оплату этих услуг. За это "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта" и подала на компанию в суд.

В результате судебного заседания с ООО "Трансойл" взыскали 3.679.308 рублей.

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