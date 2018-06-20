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"В Питере тире пять": Сергей Шнуров спел про победу "Зенита" над "Анжи"

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Сергей Шнуров спел про победу петербургского "Зенита" над "Анжи". Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 5:0.

В воскресенье, 14 апреля в Петербурге прошел матч "Зенит"-"Анжи", который завершился со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых. 

Радостное событие отметил и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Он исполнил песню "В Питере тире пять" по количеству голов "Зенита". Данная композиция была вполне понятной аллюзией на песню "Ленинграда" "В Питере-пить". 

"Саундтрек сегодняшнего вечера #ВПитереПять #ЗенитАнжи" - с такой подписью было опубликовано видео в Twitter "Зенита". 

Ранее мы поделились видеоподборкой голов команды "Зенит"

Видео: Twitter/ Зенит

Теги: зенит, новости петербурга, новости спб, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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