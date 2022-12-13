"У меня было три разных шлема": актёр Денис Власенко о новом сериале "Стрим"

Главную роль в "Стриме" исполнил актёр Денис Власенко. Мы пообщались с ним и узнали, сколько шлемов он сменил во время съёмок и чем они отличались, какие трудности возникли в процессе работы над сериалом и смог бы сам Денис стать стримером.

9 января на телеканале ТНТ стартовал сериал "Стрим". Главный герой – школьник Жора, который сталкивается с разными проблемами: буллинг в школе, несправедливость со стороны учителей, ссоры с родителями. Жора находит нестандартное решение – он надевает на голову шлем с камерой и начинает в прямом эфире транслировать в интернет всё то, что видит сам, что происходит вокруг него. "Под прицелом" камеры люди начинают меняться и вести себя удивительным образом. Главную роль в "Стриме" исполнил актёр Денис Власенко. Мы пообщались с ним и узнали, сколько шлемов он сменил во время съёмок и чем они отличались, какие трудности возникли в процессе работы над сериалом и смог бы сам Денис стать стримером.



Когда мы смотрели первую серию "Стрима", очень переживали за вашего персонажа. Как вы считаете, может ли "Стрим" изменить подход к образованию в школах и улучшить систему?



Очень хороший вопрос. Честно говоря, не знаю. Хорошая мысль: если бы мы все с вами, в том числе учителя и школьники, думали бы о том, что где-то там нас снимает маленькая незаметная камера, возможно, мы были бы чуть терпимее друг к другу, любвеобильнее, позитивнее и, возможно, даже счастливее. Предлагаю вместе посмотреть сериал до конца и, может быть, после финальной серии ответить на этот вопрос.



Насколько комфортно было ходить почти всё время в шлеме? Были ли какие-то правила поведения, чтоб получился нужный кадр?



Это очень интересно! До того, как приступить к съёмкам сезона, мы сняли пилотную серию – там-то нам и открылись все проблемы и подводные камни ношения шлема. Оказалось, что это не очень удобно. Но к запуску сезона команда реквизиторов была на 1000% подготовлена: у меня было три разных шлема для разных "погодных условий" (смеётся). Я имею в виду, для разных условий кадра. В каком-то шлеме была настоящая гоупро, на которую я снимал. Другой шлем был с фейковой камерой, потому что не нужно было в этот момент снимать – он был удобный. У третьего шлема были другие застёжки внизу, чтобы не давило шею – кстати, по сюжету застёжки тоже меняются. Я вас даже обманул – был и четвёртый шлем. В сезоне все шлемы были очень комфортными. Где-то во второй половине съёмок я вообще перестал снимать шлем в перерыве. За это спасибо цеху реквизита!



Были ли вы в школе борцом за справедливость? Каким вы были в школьное время и как вам запомнился школьный период?



Не сказал бы, что я был активистом, борющимся с несправедливостью, но тем не менее я в школе защищал слабых, пытался донести обидчикам, что буллинг – это бессмысленно, глупо, грустно и никому не нужно. Школьные годы я старался проводить с пользой для себя, формулировал важные штуки, которые хочу взять оттуда и фильтровал те ненужные вещи, которые пытались вдолбить мне в голову. В целом, было достаточно весело! (смеётся) Школьный период запомнился мне как весёлый и относительно лёгкий.



Одну из ролей в сериале сыграла петербурженка Ольга Дибцева. Пересекались ли вы на съёмочной площадке? Если да, то какие впечатления остались от совместной работы?



Как оказалось, с Олей Дибцевой мы знакомы очень-очень давно. Она была режиссёром озвучки фильма "КВНщики" – там-то мы и познакомились. Когда мы снимали пилот "Стрима", мы с ней долго вспоминали, откуда знакомы. На съёмках сезона мы уже отлично общались, шутили, рассказывали друг другу байки и хохотали – было прикольно.



На фестивале "Пилот" сериал "Стрим" выбрали зрители. Как думаете, почему это произошло, в чём особенность этого сериала?



Я думаю, что его выбрали исключительно из-за того, что, как говорит молодёжь, "это жиза". Мне кажется, что это та история, которая нам близка, ведь все мы с вами когда-то ходили в школу – в ту самую, добрую, смешную, иногда нелепую, а иногда страшную школу. Этот период у всех нас откликается, а в сериале "Стрим" нам удалось создать классную атмосферу как раз школы.



Смогли бы вы в реальной жизни так снимать свой день в прямом эфире, показывая его подписчикам?



Один день – наверное, да. Но 24 часа 7 дней в неделю – думаю, всё-таки нет. (смеётся) Для этого нужна суперсила и суперволя.



Когда бываете в Петербурге, есть ли у вас маршрут или места для обязательного посещения?



Да! Есть обязательное место для посещения, когда я приезжаю в Петербург. Это секретное место – я даже не знаю точного адреса, забредаю туда интуитивно. Где-то во дворах стоит крошечная кафешка – возможно, на два посадочных места, потому что обычно её посетители едят во дворе. Вот там есть просто умопомрачительный вишнёвый пирог!

Фото: предоставленно организаторами

