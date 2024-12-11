Стримера из Волгограда осудили за оскорбление бойцов СВО

Павел Прокудин проведет 2,5 года в колонии-поселении.

Красноармейский районный суд по городу Волгограду приговорил к 2,5 года заключения на территории колонии-поселения российского стримера Павла Прокудина, оскорбившего в прямом эфире участников российской специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Объединенной пресс-службы судебных инстанций по региону.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года, шесть месяцев в колонии-поселении. пресс-служба судов области

Известно, что фигурант расследования признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 148 и части 1 статьи 282 УК РФ. Речь ведется о нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий, а также о возбуждении ненависти либо вражды, равно унижения человеческого достоинства. Уголовное дело велось с апреля текущего года. Следствие уточнило, что мужчина вел прямую видеотрансляцию в интернете, в ходе которой он высказывал негативные комментарии в адрес военнослужащих. Затем блогер Прокудин покинул территорию Волгограда, но позже был задержан в Пензе.

В Красноярске обвиняемого в насилии над ребенком осудили на пожизненный срок.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Волгоградкой области