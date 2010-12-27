"Тот" еще Мюнхгаузен: рецензия на спектакль "Тот самый М." "Театра на Литейном"

В питерском "Театре на Литейном" – премьера: спектакль "Тот самый М." по пьесе Г. Горина "Тот самый Мюнхгаузен" (режиссер Александр Серенко). Кем был Мюнхгаузен? Трагическим фриком или непризнанным ученым и художником? Гамлетом без королевства или Джордано Бруно без костра?

Представителям поколений, родившимся в прошлом веке, смотреть спектакль "Тот самый М." может быть трудно: слишком велико впечатление от снятого в 1979 году фильма режиссера Марка Захарова (недавно к великому сожалению ушедшего из жизни). Интонации сыгравшего там главную роль Олега Янковского на слуху, актеров невольно сравниваешь с легендарным мосфильмовским составом. Но, поднапрягшись, можно попытаться избавиться от послевкусия советского кино и погрузиться в предложенный сегодня "Театром на Литейном" метамодернистский вариант.

Спектакль, как и пьеса, изрядно насыщен иронией. Обращает на себя внимание стена с надписями мелом: в определенной момент там появляется фраза "М. жив" - по аналогии с известным выражением "Цой жив". Охотничья эстетика: барабан, ружье, утка – снижается до буффонады, мира детской комнаты. Вместо гигантского медведя, которого одолел Мюнхгаузен – маленький плюшевый мишка на поясе.

В антракте на всех телевизорах транслируются "интервью" с героями, которые вспоминают Мюнгаузена при жизни: снятые как явная пародия на телепередачи о кумирах шоу-бизнеса. О мертвых или с восторженностью, или ничего? Сплошная насмешка над лицемерием. Мыльные пузыри создают атмосферу игры и романтики. А электронная игра-охота на большом экране, где герои целятся из пистолета-джойстика в 8-битовую виртуальную утку – напоминает киберпанк, которого в 18 веке, когда "жил" Мюнхгаузен, еще, конечно, не было.

Герои рассуждают о возможности существования еще одного дня — 32 мая. А с неба падают разноцветные пластмассовые шары, которыми устлана сцена и которые излучают позитив, энергию. Создатели спектакля сталкивают реквизит разных эпох. Мюнхгаузен приезжает на допрос на современном самокате, но со старинной шпагой. Одежда фельдфебеля, который его арестовывает, странно напоминает внешний вид представителей современных силовых структур, а суд над бароном в париках – сегодняшние процессы над политическими "несогласными". Но это, конечно, случайное совпадение…

Некоторые сцены привлекают внимание, но отсылают к уже использованным театром приемам. Например, громкое тиканье часов – как в спектакле "Превращение". Или гигантские небесные объекты, которые катаются по сцене – как в "Непринятом вызове". А уменьшенная копия фигурки космонавта – как машинки в спектакле "Антарктида" .

Желающие ознакомиться с сюжетом пьесы могут это сделать в "Википедии", тем более что в спектакле он почти соблюдается, а элементы реализма безусловно, присутствуют. Но кому-то может быть интересно порассуждать на тему: а кто же такой Мюнхгаузен? Только ли сказочный персонаж, которому нет места в настоящей действительности?

Думаю, Мюнхгаузена вполне можно встретить и сегодня на улицах города. Среди возможных интерпретаций, Мюнхгаузен – это и изобретатель-самоучка, который сооружает диковинные объекты. И городской сумасшедший, которого почему-то все же интересно слушать. И диссидент-богоборец, которому в нынешних условиях светит "административка, а в отдельных случаях и "уголовка" за неуважение к чему-то там…. И художник-акционист (концептуалист, сюрреалист, последователь Дали) с безумными идеями, творчество которого у одних людей вызывает тошноту, а других вдохновляет. И маг-визионер, предсказания которого почему-то сбываются.

А если привязаться к букве "М". "Тот самый М." – это, случайно, не Маск? Не Илон Маск, который отправляет спортивный электромобиль с манекеном на околоземную орбиту, пытается осветить целый остров солнечными батареями, встраивает электронные импланты в тело, осваивает искусственный интеллект? Или может "М." - это Марк (Цукерберг, изобретатель "Фейсбука") – кодер, атеист, полиглот, аскет и максималист?

"Тот самый М." – человек будущего. Мюнхгаузен – это приход чуда, к которому не все готовы, потому что видеть, как твой мир перевернулся с ног на голову – бывает очень больно, особенно если ты безнадежно отстал.

Фото: Вконтакте/"Театр на Литейном"

Автор: Родион Чапалов