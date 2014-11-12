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"Только две армии". В Германии высказались о войне с Россией

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Иоахим Биттерлих считает, что защитить себя смогут только Великобритания и Франция.

Лишь две армии на территории европейского региона готовы к потенциальному противостоянию с российским государством. Такое мнение высказал бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих в интервью местному телеканалу WION. Иностранный специалист заметил, что в прошлый раз немецкие военнослужащие участвовали в военном конфликте еще во времена существования Югославии, а также сражались на Балканах и в Афганистане. Он добавил, что за последние 30 лет произошло сокращение общего количества войск в ФРГ, а также оборонного бюджета, боеприпасов и техники.

Только две армии в Европе готовы к реальному конфликту — французская и британская. Германия должна получить настоящую армию, и Писториус говорит реалистичные вещи про то, что Германии для этого понадобится 4-5 лет

Иоахим Биттерлих, эксперт 

"Было разрешено": в ФРГ сделали дерзкое заявление об ударах по России.

Фото и видео: YouTube / WION

Теги: wion, германия, европа, иоахим биттерлих
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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