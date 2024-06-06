Норберт Реттген оценил помощь союзников Киева на поле боя.

Киевский режим всегда мог наносить удары по российской территории, что не противоречит международному праву. Соответствующее заявление сделал депутат из немецкого бундестага Норберт Реттген в эфире телеканала Phoenix. Иностранный специалист из Берлина уточнил, что раньше страны коллективного Запада не давали согласие для Вооруженных сил Украины бить по объектам России собственным, натовским оружием из-за того, чтобы международные союзники хотели подчеркнуть оборонительный характер.

Всегда было понятно, что, согласно международному праву, Украине было разрешено защищаться от российских атак ударами по территории России. Это всегда было ясно. Норберт Реттген, депутат ФРГ

Реттген уточнил, что в настоящее время ситуация на фронте изменилась, поэтому западным странам пришлось поменять свою тактику.

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Фото и видео: YouTube / phoenix