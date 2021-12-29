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"Теплосеть" повышает надежность теплоснабжения потребителей в Кировском районе
Сегодня, 14:56
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"Теплосеть" повышает надежность теплоснабжения потребителей в Кировском районе

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Сегодня потребителей переключили на временный трубопровод.

В пятницу, 14 января, в рамках адресной программы реконструкции тепловых сетей специалисты АО "Теплосеть" смонтировали 803 метра временной сети по проспекту Ветеранов от пересечения с Дачным проспектом до улицы Танкиста Хрустицкого.

Специалисты переключили потребителей на временный трубопровод, по нему жители 260 домов Кировского района будут обеспечены бесперебойным теплоснабжением в период перекладки основной сети. Реконструкция тепловых сетей на данном участке включает в себя замену 670 метров трубопровода.

Благоустройство восстановят в октябре 2022 года.

В  Кировском районе в 260 домах отключили тепло.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть"

Теги: петербург, проспект ветеранов, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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