"Театр у Нарвских ворот" покажет спектакль с Артемом Белозеровым в главной роли

Артист уже 20 лет служит детскому драмтеатру.

13 марта на сцене "Театра у Нарвских ворот" состоится спектакль "Маленькая Баба-Яга", в котором одну из главных ролей исполняет юбиляр Артём Белозёров. Уже 20 лет артист верно служит детскому драматическому театру и сумел реализоваться не только как талантливый актер, но и как режиссер и драматург.

Артём родился в 1979 году в Норильске. В 1996 году, после окончания средней школы, переехал в Санкт-Петербург и поступил на актёрско-режиссёрский курс Корогодского. В год окончания Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов молодой артист поступил в труппу детского драматического "Театра у Нарвских ворот", где продолжает работать по сей день. Его характерность находит применение в любой постановке, а юмором актер украшает практически каждую роль в спектаклях: "Щелкунчик", "Заколдованный замок", "Три поросёнка", "Сокровища Бразилии", "Пастушка и трубочист", "Все мыши любят сыр", "Волшебный меч", "Красная Шапочка", "Аленький цветочек", "Кот в сапогах", "Дюймовочка", "Золушка". В постановке "Алиса в стране чудес" ведущий артист играет Чеширского кота – этот персонаж максимально раскрывает мощь актерского "диапазона" Артёма Белозёрова. Он также помогает молодым актерам влиться в творческий коллектив, раскрывая им секреты мастерства.

Увлечение литературой и режиссёрское образование, а также опыт работы в детском театре разбудили в артисте и талант драматурга. Благодаря труду и упорству первая пьеса Белозёрова "Как Ёжик новый год встречал" была поставлена в 2008 году в Москве на сцене театра "Ведогонь". С тех пор его работы многократно инсценировались в Петрозаводске, Кимрах, Нальчике, Сызране, Тынде и других городах России. За рубежом пьесы автора имели успех в Украине, Белоруссии, Казахстане, на Кипре и США.

Талант артиста не остался не замеченным. В 2011 году на ХХ фестивале "Театры Санкт-Петербурга – детям" Артём Белозёров получил диплом "За актерский ансамбль и творческий рост" ("Алиса в стране чудес" по пьесе Л.Кэрролл). "За существенный личный вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю профессиональную деятельность, а также в связи с 20-летием со дня основания СПб ГБУ "Детский драматический "Театр у Нарвских ворот" решением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 2011 году артисту была объявлена благодарность. "За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие сферы культуры" и в связи с профессиональным праздником – Днём работника культуры – в 2014 году решением Администрации Кировского района Артёму Белозёрову также была объявлена благодарность. "За высокий профессионализм, сохранение и развитие лучших традиций отечественной театральной школы, вклад в нравственное воспитание подрастающего поколения" и в связи с 25-летием со дня основания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Детский драматический "Театр у Нарвских ворот" решением Законодательного Собрания в 2015 году артисту была объявлена еще одна благодарность.

Артем Белозеров также был награжден медалью "в честь 100-летия Кировского района Санкт-Петербурга" в 2017 году. "За значительный вклад в развитие сферы культуры Санкт-Петербурга" Комитет по культуре Санкт-Петербурга объявил артисту благодарность в 2021 году в честь 30-летия "Театра у Нарвских ворот".

Фото: предоставлено театром