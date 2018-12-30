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"Россети Ленэнерго" приняли на баланс почти 300 км сетей в Петербурге с начала 2022 года
Сегодня, 12:19
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

"Россети Ленэнерго" приняли на баланс почти 300 км сетей в Петербурге с начала 2022 года

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В прошлом году компания консолидировала почти 38 км сетей.

Компания "Россети Ленэнерго" продолжает принимать на баланс электросетевое оборудование от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

За три квартала текущего года приняли 85 линий электропередачи и 82 трансформаторных подстанции, расположенных на территории города и области. Общая протяженность принятых сетей составила 298 км, мощность подстанций – 23,7 МВА. 

Во временное владение передали более 80 км сетей, общая мощность переданных подстанций составила 171,3 МВА. 

Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения. Специалисты разрабатывают мероприятия по реконструкции оборудования.

Фото: phxere

Теги: ленобласть, петербург, россети ленэнерго
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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