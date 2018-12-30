"Россети Ленэнерго" приняли на баланс почти 300 км сетей в Петербурге с начала 2022 года

В прошлом году компания консолидировала почти 38 км сетей.

Компания "Россети Ленэнерго" продолжает принимать на баланс электросетевое оборудование от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

За три квартала текущего года приняли 85 линий электропередачи и 82 трансформаторных подстанции, расположенных на территории города и области. Общая протяженность принятых сетей составила 298 км, мощность подстанций – 23,7 МВА.

Во временное владение передали более 80 км сетей, общая мощность переданных подстанций составила 171,3 МВА.

Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения. Специалисты разрабатывают мероприятия по реконструкции оборудования.

Фото: phxere