Роботизация процессов в Комитете по контролю за имуществом сократила рутинную нагрузку на треть

С 2022 года в рамках программы "Эффективный регион" Комитет реализовал два проекта, направленных на автоматизацию обследования нежилых объектов и земельных участков.

Внедрение цифровых технологий и роботизация процессов в Комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга позволили существенно оптимизировать работу и сократить сроки обработки документов. Эти итоги были озвучены на совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства.

С 2022 года в рамках программы "Эффективный регион" Комитет реализовал два проекта, направленных на автоматизацию обследования нежилых объектов и земельных участков. Использование цифровой подписи сократило сроки обследований с 16 до 12 дней, снизив загруженность сотрудников на 30%.

Благодаря внедрению "электронного сотрудника" автоматизировано получение сведений из ЕГРН: теперь вместо ручной обработки 18 тыс. запросов в год робот обрабатывает десятки выписок за раз.

Создан единый Реестр из 332 рабочих процессов, из которых значительная часть уже оптимизирована. Также обработано более 108 тыс. объектов для актуализации кадастровой базы, что позволит повысить качество обследований и увеличить поступления в городской бюджет.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)