"Полицейский с Рублевки": 3 сезон, 3 серия: Яковлева отправят в загородный пансионат

В среду, 18 апреля, на ТНТ выйдет третья серия "Полицейского с Рублевки". Одному из героев, Мухичу, предстоит расследовать запутанное, но очень интересное дело.

Что было во 2 серии 3 сезона

В отделение на Барвихе поступает обращение от риэлтора. Мужчина уверен, что в роскошном особняке живет призрак предыдущего владельца. Тот вскрыл себе вены в ванной. Мухич и Гриша берутся за расследование этого запутанного дела. Они даже решаются переночевать в особняке, чтобы увидеть привидение. В это время Яковлев прямо на работе развлекается с новой любовницей Любочкой. Он встретил ее на службе. Гриша просит подчиненного успокоиться, однако тот непоколебим: он хочет отомстить Измайлову за потерянную должность…

"Полицейский с Рублевки": 3 сезон, 3 серия

В кабинет Мухича подкидывают послание с просьбой о помощи. Похищена молодая девушка по имени Марианна. Все следы ведут в кафе Алены и Кристины, где работает предполагаемый похититель - повар Вилард. Мухич очень хочет спасти жертву. Гриша, по совету Кристины, решает устроить Яковлеву полную перезагрузку и отправляет его в загородный пансионат. Измайлов также просит свою сестру, Нику, присмотреть за бывшим начальником

Актеры сериала "Полицейский с Рублевки" 3 сезон:

Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Софья Каштанова, Татьяна Бабенкова, Роман Попов, Сергей Штатнов, Павел Чукреев, Светлана Суханова, Ростислав Гулбис, Анастасия Стежко, Светлана Нехороших, Сергей Крапива, Василий Шемякинский, Юрий Брешин, Анна Котова-Дерябина.

Фото и видео: ВКонтакте.