"Откройте нас уже": петербургские салоны красоты присоединились флешмоб в соцсетях

Под хэштегом #безопаснеевсалоне появилось уже более четрыех тысяч записей.

Власти Петербурга постепенно смягчают ограничения, которые ранее были введены из-за пандемии COVID-19. Однако на первом этапе по-прежнему закрыты салоны красоты. Предприниматели остаются без доходов уже второй месяц. Ассоциация предпринимателей индустрии красоты уже запустила в соцсетях флешмоб с просьбами о помощи.

Под хэштегом #безопаснеевсалоне появилось уже более четырех тысяч записей. Известно, что флешмоб запустил основатель имидж-лаборатории "Персона" и член совета ассоциации Игорь Стоянов. Сначала под соответствующим хэштегом появлялись посты московских салонов, но позже к ним присоединились и петербургские мастера.

С каждым днём простоя закрываются десятки, а может, и сотни салонов, тысячи мастеров остаются без работы! Поддержите нас всех — все салоны вашего города, чтобы нас открыли, и ваших мастеров, которые в эти месяцы так же остаются в тяжёлом финансовом положении пишут представители петербургских салонов

Более того, 27 мая на набережной Невы напротив Смольного петербурженка обмоталась ограничительной лентой, который во время мер по борьбе с пандемией коронавируса завесили все детские площадки. По словам предпринимательницы, во время самоизоляции и запрета на деятельность салона ей приходится платить за аренду двух помещений в торговых центрах и зарплату своим подчиненным. Каждый месяц на это требуется более 150 тысяч рублей.

Piter.TV пообщался с владелицей одного из петербургских салонов Екатериной. По её словам, она находится в тяжёлом финансовом положении уже третий месяц, большая часть сотрудников уволилась и ушла в другие сферы.

За эти месяцы мне пришлось распрощаться с 30 сотрудниками, потому что платить зарплаты мне просто нечем. Многие мои мастера просто ушли работать курьерами, потому что у них ипотека и дети. А большинство других мастеров теперь вынуждены работать подпольно. Я знаю, что некоторые девочки выезжают к клиенту на дом, где естественно нет никаких условий для оказания косметологических услуг. Тогда о какой такой заботе о здоровье мы говорим?

Екатерина не первая, кто акцентирует внимание на том, что большинство мастеров вынуждены зарабатывать на хлеб в домашних условия. Представители салонов красоты считают, что именно такой вид работы и влечет за собой риски заразиться коронавирусом. По словам собеседницы Piter.TV, в салоне есть все необходимые средства для дезинфекции помещений и рабочих мест.

Я не понимаю, почему правительство Петербурга считает, что риски заразиться в салоне равны рискам заболеть у мастера на дому? Думаю, что не стоит объяснять, что подпольные мастера будут в любом случае. Ведь, людям надо на что-то жить. При этом в салоне есть всё необходимое оборудование для дезинфекции помещений, что снижает риск заболеть. На мой взгляд, в автобусе быстрее можно подцепить коронавирус, чем в салоне, где после каждого клиента всё дезинфицируют. Так и хочется уже прокричать нашему правительству "Откройте нас уже". Просто глупости какие-то!

В сети появились также видео, где сотрудники салонов показывают дезинфекцию помещений. Однако власти Петербурга всё же не спешат давать послабление этой сфере услуг.

Стоит отметить, что при этом в районах Ленобласти бьюти-сфера уже работает, хотя и с ограничениями по числу клиентов.

Ранее мы сообщали о том, что можно и нельзя с 1 июня. Новые правила самоизоляции.

Видео и Фото:salon_manit, persona_original, chaikovskogo26, slavinskiy_studio/instagram