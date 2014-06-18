Алексей Горшенев вспоминает брата в день смерти музыканта

Алексей Горшенев, брат известного российского музыканта и лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева, поделился трогательными воспоминаниями о своем брате, который ушел из жизни 10 лет назад.

Рок-музыкант Алексей Горшенев рассказал о своей последней встрече со старшим братом, о том, какие песни исполнит в годовщину его смерти, а также смогут ли когда-то участники "Короля и Шута" выступить на одной сцене. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Я на протяжении 10 лет участвую в памятных концертах, сначала это было в группе "Кукрыниксы", потом с "Северным флотом", а в прошлом году мы начали новую традицию – концерты "Песни брата" проекта "Горшенев" Алексей Горшенев, музыкант

Он также подчеркнул, что Михаил был не только талантливым музыкантом, но и преданным другом и братом. Его творчество и харизма оставили неизгладимый след в сердцах поклонников и коллег.

Алексей Горшенев продолжает сохранять память о своем брате и поддерживает его творческие идеи, продолжая бережно хранить наследие "Короля и Шута" для будущих поколений.

Ранее сообщалось, что Борис Пиотровский предложил увековечить память о Михаиле Горшеневе и группе "Король и Шут" в Петербурге

Фото: ВКонтакте / ДК Кирова Петербург