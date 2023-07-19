Борис Пиотровский предложил увековечить память о Михаиле Горшеневе и группе "Король и Шут" в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга и поклонник российской рок-группы "Король и Шут", Борис Петровский, выступил с инициативой по увековечиванию творчества и наследия этой культовой группы в Санкт-Петербурге.

"Король и Шут" – одна из самых значимых рок-групп в истории российской музыки, которая завоевала сердца поклонников своим неповторимым стилем и пронзительными текстами песен. Борис Петровский считает, что группа оставила огромный след в истории российской рок-музыки, и её вклад следует увековечить на родине. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Идея Бориса Петровского уже вызвала резонанс среди многочисленных поклонников "Короля и Шута". Отмечается, что памятник или мемориальная площадка станет не только местом почтения для фанатов группы, но и дополнительным элементом культурного наследия Санкт-Петербурга.

В настоящее время активно обсуждается возможное место размещения памятника или мемориальной площадки, а также способы сбора средств на её создание. Ожидается, что инициатива Бориса Петровского получит поддержку со стороны местных властей, общественности и поклонников группы "Король и Шут"

Ранее сообщалось, что Алексей Горшенев проведет концерт в честь своего брата и основателя группы "Король и Шут" Михаила

Фото: Администрация Санкт-Петербурга