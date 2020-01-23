Петербуржцы этим летом предпочли тихие "нишевые" уголки набережным

Набережная Пряжки, Канонерский остров и Шуваловский парк стали хитами.

Аналитики изучили мобильный трафик в Петербурге и выяснили, что этим летом горожане всё чаще выбирали для прогулок не центральные набережные, а тихие, малоизвестные места. Активность в "нишевых" локациях выросла на 30%.

Лидером по приросту трафика стала набережная реки Пряжки. Здесь в выходные объём передаваемого контента на 32% превышает среднедневной уровень. Привлекает контраст: на одном берегу — Музей Блока, на другом — Адмиралтейские верфи. Сочетание тишины, исторической застройки и индустриального фона сделало это место популярным среди любителей неочевидных прогулок.

Канонерский остров, раньше закрытый для посторонних, теперь доступен всем. Отсюда открывается вид на эстакаду ЗСД и проплывающие суда. Всплеск мобильной активности здесь начался ещё весной и не спадает до сих пор.

Замкнул тройку Шуваловский парк в Парголово. Удалённость от центра, лесной ландшафт и готические постройки XIX века создают атмосферу, которую местные называют "благородной запущенностью". В июне трафик здесь вырос на 20%.

Приморский парк Победы на Крестовском занял второе место по медийности. В дни матчей "Зенита" трафик здесь вырастает на 20–30%. Елагин остров замкнул тройку: пиковые нагрузки приходятся на фестивали. Во время "Пикника Афиши" участники передали около 1 ТБ контента.

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Фото: Piter.TV