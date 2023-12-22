Марк Следоба оценил успехи ВС РФ на СВО.

Страны коллективного Запада просчитались, когда предположили, что региональный конфликт на Украине ослабит Россию. Такое мнение высказал в эфире YouTube-каналп Danny Haiphong американский аналитик в области геополитики Марк Следоба. Иностранный специалист заметил, что военные поставки оружия и обучение бойцов армии киевского режима со стороны стран Североатлантического альянса "оказались бесполезными" для международных союзников. При этом в Москве прогрессируют "ошеломляющими темпами" как в сфере вооружений,так и в области тактики.

Российская армия превратилась сегодня в огромную грозную силу. У нее появилось столько боевого опыта, и большая его часть — в противостоянии натовскому оружию. Ее собственные системы вооружений постоянно развиваются. Марк Следоба, эксперт

Нарышкин заявил о вероятных провокациях Запада из-за поражений на Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong