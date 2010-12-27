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"Нарвскую" проверили за 8 минут
Сегодня, 19:32
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TretyakovaS
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"Нарвскую" проверили за 8 минут

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Вечером 17 октября была недоступна станция метро красной линии "Нарвская". На проверку станции ушло 8 минут. Опасных предметов не нашли.

Вечером 17 октября станция метро "Нарвская" оказалась недоступной для пассажиров. Впрочем, проверка заняла всего 8 минут. Об этом сообщает "Фонтанка".

Станцию открыли в 18.05. Опасных предметов на станции не нашли.  

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Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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