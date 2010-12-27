"Нарвскую" проверили за 8 минут

Вечером 17 октября была недоступна станция метро красной линии "Нарвская". На проверку станции ушло 8 минут. Опасных предметов не нашли.

Вечером 17 октября станция метро "Нарвская" оказалась недоступной для пассажиров. Впрочем, проверка заняла всего 8 минут. Об этом сообщает "Фонтанка".



Станцию открыли в 18.05. Опасных предметов на станции не нашли.