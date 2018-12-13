На региональных трассах Ленинградской области стартовал сезон ремонтных работ

Качество работ на всех этапах контролирует специальная лаборатория ГКУ "Ленавтодор".

Техника начала обновление асфальта на дорогах в семи муниципальных районах. Работы идут и в Выборгском районе, в частности, на дороге вдоль Финского залива (трасса "Зеленогорск — Приморск — Выборг").

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области сообщает, что ремонт предусматривает ликвидацию колейности и деформаций асфальтобетонного покрытия, очистку кюветов и обочин, планирование откосов и восстановление работоспособности водопропускных труб, проходящих под основанием дорог. Подрядные организации уложат два слоя асфальта, укрепят обочины и установят новые дорожные знаки.

Качество работ на всех этапах контролирует специальная лаборатория ГКУ "Ленавтодор".

Учитывая высокую интенсивность движения транспорта из-за майских праздников, ГКУ "Ленавтодор" дал указание проводить ремонты без ограничения проезда автомобилей.

Ремонты областных дорог в этом году пройдут на 17 участках в 13 районах Ленинградской области.

На базе диспетчерской службы ГКУ "Ленавтодор" открыта круглосуточная телефонная горячая линия: 8(812)251-42-84.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО