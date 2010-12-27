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"Морской фасад" побил рекорд в 2017 году, принял свыше полумиллиона пассажиров
Сегодня, 12:17
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Shdaria
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"Морской фасад" побил рекорд в 2017 году, принял свыше полумиллиона пассажиров

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Санкт-Петербургский порт "Морской фасад" планирует увеличить пассажиропоток в 2018 году.

Крупный пассажирский круизный порт "Морской фасад" установил рекорд по пассажиропотоку в новигации 2017 года. 560 тысяч туристов было принято впервые за все время работы порта. Кроме того, в 2017 году было заключено 120 договоров с туроператорами. Такой показатель указывает на эффективное сотрудничество. 

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев заявил, что на будущий год планируется повысить пассажиропоток примерно на 8%. Мушкарев подчеркнул, что в настоящее время продолжается развитие порта - инфраструктура, расписание, а также качество причалов. 

Напомним, ранее мы соощали о том, что пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" примет самое люксовое судно в мире.

Фото: официальный сайт "Морской фасад" в Петербурге

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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