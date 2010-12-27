Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" примет самое люксовое судно в мире

Петербургский порт "Морской фасад" активно готовится к 2018 году и планирует принять самое люксовое судно в мире.

24 октября председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев и коммерческий директор Пассажирского порта "Морской Фасад" Алексей Панфилов рассказали о планах на будущий год.

В 2018 году планируется, что порт "Морской фасад" примет 8 крупных судов. Отмечается, что один из них достигает 333 метра. Кроме того, ожидается принятие судна "Viking". Известно, что такого вида корабли считаются самыми люксовыми в мире.

Также подчеркнули, что уже сейчас ведутся работы для того, чтобы повысить популярность круизного туризма. Андрей Мушкарев сообщил, что в сезоне 2017 года "Мооскому фасаду" удалось побить все рекорды, он принял более полумиллиона пассажиров.

Фото: Piter.tv