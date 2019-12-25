“Морские котики” новой социальной сети ЯRUS поздравили гостей и жителей Санкт-Петербурга с Днём ВМФ!

31 июля в Северной столице, как и во многих других городах России, проходит парад военных кораблей по случаю праздника "День Военно-морского флота". Люди на набережных своих городов встречают величественные военные корабли, любуются городскими мероприятиями и акциями, которые подготовили государственные и частные организации. Одной из таких компаний-организаторов стала новая социальная сеть ЯRUS.

С 10.00 утра в Северной столице среди зрителей парада стали появляться морские котики и специальные корреспонденты, которые освещали ход парада и создавали для всех хорошее настроение.

"Отряд морских котиков был придуман не случайно, мы решили пригласить 40 самых красивых девушек из нашего города, нарядить их в праздничные бескозырки с нашей символикой и символикой праздника, и дать жителям Санкт-Петербурга возможность лишний раз улыбнуться. Наши девчонки у многих пользовались популярностью, с ними фотографировались, общались, интересовались, как установить приложение и как им пользоваться. Конечно, они с охотой рассказывали и показывали жителям инновацию из мира соцсетей. Мы не забыли и про официальную часть сегодняшнего дня! Поэтому в нескольких местах нахождения зрителей наши специальные корреспонденты общались с гостями праздника и рассказывали им интересные факты. Это общение и яркие моменты снимали фото- и видеооператоры и напрямую транслировали в наше приложение!" - говорит креативный менеджер социальный сети ЯRUS.

Для социальной сети большие городские праздники - это возможность заявить о себе. Компании могут выйти на улицы и напрямую пообщаться с людьми. Сразу становится понятна обратная связь и настрой людей по отношению к чему-то новому в российском IT. Сегодня обратная связь была исключительно положительной, чему разработчики социальной сети очень рады!

Справка о компании:

ЯRUS — это бесплатное мобильное приложение, в котором можно разделять потоки информации по разному типу контента, монетизировать свою творческую деятельность, слушать музыку независимых музыкантов, общаться и находить интересных людей. Приложение доступно в Google Play, App Store, Nash Store, RuStore.

Фото: Piter.TV (архив)