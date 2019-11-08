"Матч. ТВ" могут оштрафовать за курящего тренера "Ювентуса"

Игра прошла 6 ноября в Москве.

Телеканал "Матч. ТВ" и его должностных лиц могут оштрафовать за нарушение закона о показе сигарет и курения. С таким требование в Роскомнадзор обратилась Европейская юридическая служба, сообщает "Life".

Поводом для этого стал недавний матч "Локомотив — Ювентус", во время которого тренера итальянцев Маурицио Сарри засняли курящим. Увидев незаконные кадры, телезрители позвонили на горячую линию FansHotline24, которую организовали Российский футбольный союз и Европейская юридическая служба.

Напомним, что нарушение закона о демонстрации курения влечет штраф в размере от 20 до 170 тысяч рублей.