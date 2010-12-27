Круглую башню в Выборге выставили на продажу

Всего за 22 миллиона можно стать полноправным владельцем ресторана "Круглая башня" в одноименном памятнике архитектуры.

Выборгские блогеры, ведущие городской паблик "Интересный Выборг" наткнулись на интересное объявление, размещенное на сайте Авито. В объявлении, появившемся 9 августа предлагается приобрести готовый бизнес: ресторан "Круглая башня" в Выборге.

Контактом в объявлении указана некая Светлана, очевидно, представитель компании занимающейся продажей недвижимости. За объект просят 22 миллиона рублей. В закрытых объявлениях, размещенных от имени Светланы также можно найти предыдущее предложение. 29 мая ресторан в памятнике архитектуры уже выставлялся на сайте, но по цене 26 миллионов 900 тысяч.

Объявление описывает характеристики ресторана: три зала общей площадью 570 кв.метров, действующий камин, договоры на обслуживание туристических групп, штат из 15 сотрудников.

В комментариях под записью в социальных сетях уже появились предположения, что дела у ресторана шли не лучшим образом и вероятно, владелец решил таким образом выручить последнюю выгоду из рушащегося бизнеса. Так, прлощоваполь под ником alex12elena предположил, что 22 миллиона не станет конечной ценой, а желающему приобрести известный выборгский ресторан предстоит выплатить многочисленные долги предыдущего владельца.

В объявлении нет никакой информации о том, продается ли вместе с готовым бизнесом здание Круглой башни. Впрочем, отталкиваясь от цены, можно предположить, что оно все же перейдет в руки будущего собственника. Так, бывшее здание Выборг-банка общей площадью 1500 кв.метров, расположенное неподалеку продается немногим дороже 90 миллионов.

Фото: группа ВКонтакте "Интересный Выборг"