"Крик души": Первоклассник со слезами на глазах поведал о трудностях школьных будней

Ребенок посетовал, что ему приходится "башкой знания ломать" и "писать руками".

В социальных сетях набирает популярность видео, в котором первоклассник со слезами на глазах рассказывает о трудностях школьных будней.

На опубликованных кадрах видео, которое сняли родственники первоклассника, мальчик сидит за кухонным столом и очень эмоционально повествует, как трудно учиться в школе. Малыш в строгом костюме, активно жестикулируя, с дрожью в голосе рассказывает, как проходит его день. Сначала он приходит в школу с тяжелым портфелем, затем достает все и всё делает. Потом приходит домой, опять все достает и учит уроки до самого вечера, портит свое зрение. Подводя итоги вышесказанного, мальчик со слезами изрекает, что ему приходится "сидеть и ломать башкой эти знания" и "сидеть писать руками".

Под видео, которое за пару дней набрало почти полсотни тысяч просмотров, много комментариев. Одни полностью согласны с мальчиком, что программа в школе очень стала сложной для таких малышей. Официально в нашей стране весь первый класс детям не должны задавать уроки, но негласно учителя просят заниматься с детьми дома. Вот и приходится малышам корпеть над заданиями целыми днями.

Другие пользователи, не видят ничего плохого в системе образования. Ну а третьи ополчились против родственников, которые сняли на видео малыша, вместо того, чтобы успокоить истерику ученика.

Видео: Instagram/05_r_e_g_i_o_n