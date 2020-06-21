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"Краснодар" согласился на перенос матча с "Динамо"

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Игра должна была состояться вечером 21 июня.

Футбольный клуб "Краснодар" согласился перенести матч с московским "Динамо" на другой день. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на свои источники в обеих командах. 

После возобновления чемпионата "Динамо" и "Краснодар" должны были сыграть матч 21 июня. Однако накануне у полузащитника москвичей Шарль Каборе и нападающего Клинтона Нжи нашли коронавирус. 

В Twitter "Краснодара" сообщили, что о статусе игры со столичным клубом станет известно в воскресенье, 21 июня, около 13:00 мск. 

Видео: ФК "Краснодар"

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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