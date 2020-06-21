"Краснодар" согласился на перенос матча с "Динамо"

Игра должна была состояться вечером 21 июня.

Футбольный клуб "Краснодар" согласился перенести матч с московским "Динамо" на другой день. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на свои источники в обеих командах.

После возобновления чемпионата "Динамо" и "Краснодар" должны были сыграть матч 21 июня. Однако накануне у полузащитника москвичей Шарль Каборе и нападающего Клинтона Нжи нашли коронавирус.

В Twitter "Краснодара" сообщили, что о статусе игры со столичным клубом станет известно в воскресенье, 21 июня, около 13:00 мск.

Видео: ФК "Краснодар"