В России разрабатывают меры по регулированию цен на пластиковую упаковку

Рост цен на нее за год составил 70-80%.

Как пишут "Известия" со ссылкой на протокол совещания с производителями продуктов питания в Минпромторге, к 25 мая Минэнерго, Минсельхоз и Минпромторг должны разработать меры по регулированию цен на сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку.

Производители обращались в Минсельхоз из-за проблемы повышения цен на пластиковые упаковки. В течение года она выросла в цене на 70-80%. Например, себестоимость продукции в молочной отрасли стала выше на 5%.

Сообщается, что в себестоимости товаров доля упаковки может достигать 30%. Производители подчеркивают, что если и дальше будет увеличиваться стоимость тары, то это повлияет на потребительские товары. Об этом говорится в письме "Русбренда".

В Минпромторге газете пояснили, что стоимость упаковки в себестоимости продуктов составляет около 5% В связи с этим в ведомстве не ожидают, что это сильно скажется на стоимость конечного товара.

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