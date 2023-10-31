Скотт Риттер рассказал о задаче, которая поставлена перед западными медиа.

Западной прессе дали задание подготовить общественность к неизбежности поражения Украины. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона. По словам иностранного специалиста, основные СМИ сейчас занимаются подготовкой к этой информации различной аудитории. Эксперт уточнил, что правда заключается в том, что армия киевского режима изначально не могла победить. Однако теперь поражение ВСУ становится очевидным, поэтому пресса должна "защитить политического хозяина".

Они стремятся выстроить историю таким образом, чтобы снять вину с Запада. Они намерены придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Экс-разведчик Риттер: США не могут понять, как Россия сбила 24 истребителя ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong