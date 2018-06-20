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"Голодные игры": петербуржцы расхватали все просроченные продукты гипермаркета 

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В тележках были овощи, вакуумные упаковки с рыбой и банки с овощами.

В понедельник, 15 апреля, петербуржцы расхватали все просроченные продукты гипермаркета "Перекресток". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел у магазина со стороны парковки на Балканской площаи, недалеко от метро Купчино. Как оказалось, работники магазина выкатили около четырех тележек, которые были набиты просрочкой.

В итоге в считанные секунды продукты подверглись захвату и "разграблению". По словам корреспондента, в тележках были овощи, вакуумные упаковки с рыбой и банки с овощами. На кадрах видно, что около съестного собралось много горожан.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург и финскую Лаппеенранту свяжет электричка 

Видео:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, петербуржцы расхватали просрочку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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