Онколог назвала симптомы рака, которые не замечают годами

Успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.

Врачи считают, что люди годами могут игнорировать симптомы, свидетельствующие об онкологии. Из-за этого только треть заболеваний диагностируется на начальной стадии. Об этом в эфире "Говорит Москва" сказала завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева.

По словам специалиста, о раке могут говорить неясные боли, опухоли или шишечки, уплотнения и цвет пигментных пятен. Также стоит насторожиться, если внезапно начинают шататься зубы.

К тревожным сигналам еще относятся непонятные выделения, белесоватые или красноватые образования на слизистой полости рта, языка, дискомфорт при глотании, острый отит, заложенность носа и головные боли.

Эксперт отметила, что успешное лечение рака зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливает до 84% больных.

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