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"Главное стабильность на дорогах": Петербург снова сковали 9-балльные пробки 
Сегодня, 21:40
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IRINA_CHALKINA

"Главное стабильность на дорогах": Петербург снова сковали 9-балльные пробки 

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Наиболее сложное положение на Выборгском, Мурманском, Московском и Петергофском шоссе.

Во вторник, 29 января, Петербург вновь поглотили дорожные пробки в 9 баллов. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Такая ситуация уже вторую неделю происходит. Весь город стоит 

отмечает горожанин

Петербуржцы сообщают, что наиболее плотное движение наблюдается в таких районах Северной столицы, как в Выборгском, Мурманском, Московском и Петергофском шоссе.

Во многом такая ситуация на дорогах города на Неве сложилась из-за внезапного снегопада.

Ранее мы сообщали о том, что На Кондратьевском проспекте столкновение двух иномарок спровоцировало пробку из трамваев

Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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