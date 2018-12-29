"Главное стабильность на дорогах": Петербург снова сковали 9-балльные пробки 

Наиболее сложное положение на Выборгском, Мурманском, Московском и Петергофском шоссе.

Во вторник, 29 января, Петербург вновь поглотили дорожные пробки в 9 баллов. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Такая ситуация уже вторую неделю происходит. Весь город стоит отмечает горожанин

Петербуржцы сообщают, что наиболее плотное движение наблюдается в таких районах Северной столицы, как в Выборгском, Мурманском, Московском и Петергофском шоссе.

Во многом такая ситуация на дорогах города на Неве сложилась из-за внезапного снегопада.

Ранее мы сообщали о том, что На Кондратьевском проспекте столкновение двух иномарок спровоцировало пробку из трамваев

Фото:Piter.TV