Скотт Риттер рассказал о будущем киевского режима.

Украина лишится еще большего количества территорий в том случае, если киевский режим не закончит региональный конфликт с Москвой на приемлемых для России условиях. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный аналитик полагает, что военнослужащие РФ в ходе своей специальной военной операции полностью выполняют поставленные боевые задачи и цели. Эксперт пояснил, что при этом армия киевского режима и ее политическая верхушка остаются на грани полного коллапса.

По крайней мере, пять областей сейчас стали законным объектом освобождения, поскольку Киев не стремится к миру. Таким образом, если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30 процентов своих земель. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что в результате такого государства как Украина в ее нынешнем виде не будет, как и правительства президента Владимира Зеленского и неонацистов, которые сейчас находятся у власти в стране.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty