ДТП на проспекте Просвещения: в смятой от удара иномарке остались люди

В пятницу, 23 августа, на пересечении проспекта Просвещения и Руднева произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, есть пострадавшие.
Спасатели вырезают доступ к зажатым
сообщает очевидец
На снимках хорошо заметно, что одну из машин сильно смяло от удара. Именно в ней и находятся пострадавшие.
Автовладельцы рассказывают, что ДТП произошло из-за "вылетевшей" на дорогу белой машины. На фото видно, что водитель остался в транспорте. О его состоянии пока не сообщали.
Также в массовом столкновении пострадали и другие машины. Задело красную иномарку, у которой разбиты фары и помят багажник.
На месте происшествия работают медики и спасатели.
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