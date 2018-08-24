ДТП на проспекте Просвещения: в смятой от удара иномарке остались люди

На месте массового ДТП работают медики и спасатели.

В пятницу, 23 августа, на пересечении проспекта Просвещения и Руднева произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Спасатели вырезают доступ к зажатым сообщает очевидец

На снимках хорошо заметно, что одну из машин сильно смяло от удара. Именно в ней и находятся пострадавшие.

Автовладельцы рассказывают, что ДТП произошло из-за "вылетевшей" на дорогу белой машины. На фото видно, что водитель остался в транспорте. О его состоянии пока не сообщали.

Также в массовом столкновении пострадали и другие машины. Задело красную иномарку, у которой разбиты фары и помят багажник.

На месте происшествия работают медики и спасатели.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК